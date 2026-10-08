Россияне назвали любимые роли Леонида Куравлева

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Зрители телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" назвали любимые роли актера Леонида Куравлева. С результатами опроса, проведенного телеканалом в социальных сетях, ознакомилась Москва 24.

В четверг, 8 октября, исполняется 90 лет со дня рождения артиста. В честь этой юбилейной даты и был проведен опрос, в котором приняли участие 4 926 респондентов.

В результате определилась десятка любимых зрителями образов артиста, лидером которой стал герой комедии "Иван Васильевич меняет профессию" Жорж Милославский. За него проголосовали почти треть респондентов – 32%.

При этом изначально эта роль предназначалась Андрею Миронову. Куравлев позже был выбран из множества претендентов, включая актеров Вячеслава Невинного, Георгия Буркова и Сергея Никоненко.

Также в тройку любимых у россиян ролей вошли пьяница-сантехник Афанасий Борщов из "Афони" (29%) и Хома Брут из "Вия" (20%). Сам актер удивлялся, что люди запомнили и полюбили Борщова, однако режиссер картины Георгий Данелия именно так и задумывал. Ну а про роль в первом советском фильме ужасов Куравлев говорил, что создать образ ему помогла сама мистическая атмосфера произведения.

Кроме того, респонденты отметили роли инженера конструкторского бюро Миши Дятлова из фильма "Самая обаятельная и привлекательная" (19%), вора-рецидивиста Валентина Бисяева по кличке Копченый из "Места встречи изменить нельзя" (18,5%) и шофера Пашки Колокольникова из картины "Живет такой парень" (18%).

В список также вошли роли:



инспектор Гранден, "Ищите женщину" – 16%;

Володя Завитушкин, "Не может быть!" – 15%;

Иван Кашкин / Сергей Кашкин, "Ты – мне, я – тебе" – 14%;

Шура Балаганов, "Золотой теленок" – 13,5%.

Ранее зрители в возрасте 12–24 лет назвали свои любимые фильмы о Великой Отечественной войне. Первое место (19% голосов) заняла драма Станислава Ростоцкого "...А зори здесь тихие". На втором месте (12%) – "В бой идут одни "старики" Леонида Быкова. Третье место (11%) занял российский блокбастер "Т-34" Алексея Сидорова.