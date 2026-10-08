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08 октября, 07:33

Происшествия

Прокуратура инициировала проверку эксплуатанта вертолета Ми-8 на Камчатке

Фото: MAX/"Прокуратура Камчатки"

Проверка проводится в отношении эксплуатанта вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Также ведомство мониторит прохождение членами экипажа полного медобследования после ЧП. Кроме того, запрошена документация о квалификации пилотов, техническом состоянии вертолета и проведении техобслуживания.

Инцидент произошел 6 октября. Борт выполнял транспортно-связные авиационные работы и доставлял груз от посадочной площадки Пиначево. Однако при посадке на турбазе на реке Жупанова судно опрокинулось и получило повреждения. Эксплуатантом вертолета является АО "Камчатское авиационное предприятие".

Экипаж, состоящий из трех человек, получил травмы легкой степени тяжести. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Камчатская транспортная прокуратура взяла на контроль ход расследования дела. Рассматриваются две основные версии ЧП: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования вертолета. Росавиация классифицировала событие с вертолетом Ми-8МТВ-1 как аварию.

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