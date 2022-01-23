ДТП произошло на трассе М-4 "Дон": большегруз столкнулся с легковым автомобилем. Пока нет информации, в каком состоянии водитель внедорожника, но половина машины буквально всмятку.

В районе аварии затруднено движение, выбирайте пути объезда.