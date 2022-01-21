Врач спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России

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Пик заболеваемости коронавирусом в России будет достигнут в середине февраля, считает инфекционист Евгений Тимаков.

По его мнению, каждый регион будет входить в этот процесс отдельно, в зависимости от эпидемиологической обстановки. Тимаков также заявил, что в столице пик заболеваемости наступит раньше, чем в других субъектах страны.

"Средний инкубационный период у "омикрона" – 2–3 дня, максимально семь дней, считайте, четыре инкубационных периода, и на четвертом будет максимум заболеваемости, в Москве это будет в конце января – начале февраля, так как она первая вошла в этот процесс", – приводит слова эксперта ТАСС.

"Омикрон"-штамм распространяется как лесной пожар, поэтому максимальное количество зараженных коронавирусом на пике может быть достаточно высоким. Об этом ранее рассказал директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, сейчас заболеваемость COVID-19 находится в фазе роста. Он также напомнил, что новый штамм в три раза заразнее своего предшественника. Специалист выразил надежду, что стремительный рост заболеваемости после сменится таким же стремительным снижением.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов объяснил, почему дети стали чаще болеть коронавирусом. По словам специалиста, в новом штамме "Омикрон" произошла мутация в спайк-белке, которая позволяет ему лучше проникать в клетки.