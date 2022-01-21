Вирусолог объяснил, почему дети стали чаще заражаться коронавирусом

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Дети стали чаще болеть коронавирусом, поскольку в новом штамме "Омикрон" произошла мутация в спайк-белке, рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов.

"Дети и подростки начали болеть при "Дельте" и еще сильнее при "Омикроне", потому что в результате мутации еще лучше происходит соединение поверхностного белка с рецептором ACE2 клеток и вирус стал быстрее и лучше проникать в клетку", – приводит слова профессора Ura.ru.

Специалист считает, что умение проникать в клетку дало COVID-19 возможность заражать как можно больше людей.

"Если раньше инфицирование достигало тяжелой стадии за 5–8 дней, то сейчас инкубационный период сократился до трех дней", – пояснил он.

Ранее замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что "Омикрон" представляет особую опасность для детей от 2 до 5 лет. По его словам, у таких пациентов впервые стали наблюдаться явления бронхиолита, требующие госпитализации.

До этого иммунолог Николай Крючков сообщил о росте смертности от штамма коронавируса "Омикрон" среди детей до трех лет. По его словам, маленькие дети стали чаще заболевать COVID-19 и оказываться в больницах, при этом подростки переносят инфекцию не тяжелее, чем грипп.