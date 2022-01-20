В Роспотребнадзоре объяснили, почему "Омикрон" особенно опасен для детей от 2 до 5 лет

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Штамм коронавируса "Омикрон" представляет особую опасность для детей от 2 до 5 лет, у таких пациентов впервые стали наблюдаться явления бронхиолита, требующие госпитализации. Об этом рассказал замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети <...>. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. <...> У каждого третьего ребенка отмечается диарея", – приводит слова специалиста ТАСС.

Он подчеркнул, что в группу риска по-прежнему входят люди старше 65 лет. Горелов отметил, что такие граждане могут тяжело переносить заболевание в силу возраста и сопутствующих заболеваний.

Эксперт также указал, ссылаясь на зарубежные исследования, что перенесенный во время беременности коронавирус может сказаться на развитии будущего ребенка.

"В этом случае у него может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития. Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние", – объяснил он.

Ранее ученые из Великобритании и Германии выяснили, что точность экспресс-тестов на коронавирус в случае с детьми не превышает 72%. По словам исследователей, эти показатели значительно ниже тех, что установлены ВОЗ в качестве минимальных. Они считают, что при диагностике коронавируса следует отказаться от тестовых полосок и расширить применение ПЦР-тестов.

До этого иммунолог Николай Крючков сообщил о росте смертности от штамма коронавируса "Омикрон" среди детей до трех лет. По его словам, маленькие дети стали чаще заболевать COVID-19 и оказываться в больницах, при этом подростки переносят инфекцию не тяжелее, чем грипп.