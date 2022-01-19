Какие новые меры ввели в России для борьбы с "Омикроном"

На фоне стремительного распространения штамма коронавируса "Омикрон" российское правительство провело очередное заседание Координационного совета по борьбе с COVID-19. В ходе встречи обсуждались вопросы, как встретить новую угрозу и не допустить перегрузки системы здравоохранения. Рассказываем, какие меры были приняты по итогу заседания.



Продление ограничений в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что доминирование "Омикрона" фиксируется в столичных регионах – в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В целом рост заболеваемости отмечается в 67 регионах страны.

Сергей Собянин подтвердил, что каждую неделю количество заболевших в Москве увеличивается примерно в два раза.

"Скорее всего, в такой динамике будут происходить события. Сколько недель этот рост будет продолжаться, покажет практика. Пока европейские города растут как минимум месяц в такой динамике", – отметил мэр.

При этом, по его словам, тяжесть течения "Омикрон"-штамма коронавируса меньше, поэтому количество госпитализаций сильно не растет.





Сергей Собянин мэр Москвы Тем не менее мы понимаем, что госпитализации все равно будут расти с кратным увеличением количества заболевших "Омикроном".

В связи с этим Собянин продлил до 1 апреля действие домашнего режима для пожилых граждан, а также удаленку для работников.

"Мы продлим ограничения, связанные с дистанционной работой не менее 30% работников. Также рекомендуем работодателям, где это возможно, перевести большее количество работающих на дистанционку, максимально большое, чтобы снизить потоки граждан в общественном транспорте и контакты", – сказал он.





Сергей Собянин мэр Москвы Когда заболеваемость дойдет до группы пожилых людей, возможно, тяжесть заболевания мы увидим другую. Поэтому очень важно беречься гражданам из групп риска. Мне кажется, что такой режим надо уже вводить повсеместно.

Однако мэр подчеркнул, что в Москве сохраняется "горячий резерв" свободных коронавирусных коек на случай ухудшения ситуации.

"Чтобы поликлиники могли справиться с возросшей нагрузкой, мы значительно увеличили количество дежурных врачей. Они работают ежедневно, без выходных", – добавил Собянин.

Новые ограничения будут вводить только в случае перегрузки медицинской системы, но на данный момент в Москве они не требуются, заключил мэр.



Приход "Омикрона" и удаленный режим работы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В ходе встречи премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил, что новый "Омикрон"-штамм стремительно распространяется по всему миру и уже добрался до России.

"В европейских странах диагноз COVID ежедневно ставят сотням тысяч людей. За миллион зашкаливало это число в США. Такие цифры нас не могут не беспокоить, ведь "Омикрон" пришел и в Россию", – указал он.

В РФ рост заболеваемости коронавирусом пока не привел к резкому увеличению числа госпитализаций и тяжелых случаев болезни, как с вариантом "Дельта", отметил министр. Тем не менее, по его словам, нужно быть готовыми к любому развитию событий. Поэтому Мишустин заявил, что нужно усилить контроль за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей и увеличить объем тестирования россиян.





Михаил Мишустин премьер-министр РФ Необходимо принять дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции и обеспечить запас лекарств как в амбулаторном, так и в стационарном звене. В условиях ухудшения ситуации необходимо нарастить производство тест-систем и исследования самого возбудителя, чтобы точно понять, с какими штаммами мы сталкиваемся чаще всего.

Кроме того, глава кабмина призвал работодателей перевести своих сотрудников на удаленный режим работы. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями.



Сокращение срока карантина и заочные больничные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В свою очередь, Голикова во время выступления заявила, что сроки карантина из-за коронавируса сокращаются с 14 до 7 дней. Такое решение было принято в связи с оптимизацией подходов к этой процедуре и лабораторному исследованию граждан.

Кроме того, по словам Голиковой, на фоне роста заболеваемости коронавирусом в России больничные листки будут оформлять заочно. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подтвердил, что такая возможность сейчас прорабатывается.





Татьяна Голикова вице-премьер РФ Планом предусматривается использовать технологии заочного оформления листков нетрудоспособности и беззаявительное продление ранее назначенных мер поддержки на период подъема заболеваемости.

Еще одним решением правительства стал переход домов-интернатов в закрытый режим работы.



Коллективная ответственность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что цель вводимых мер – снизить нагрузку на лечебные учреждения. По ее словам, чем меньше люди между собой общаются, тем меньше вал заражений.

"Новый штамм "Омикрон" очень заразный, гораздо более контагиозный, чем его предшественники. Как говорят ученые, у него очень изменчивый геном. Но, с другой стороны, изменчивость не дает ему раскрыться в полную силу как тяжелому заболеванию. То есть "Омикрон" более заразен, но менее смертоносен", – пояснила специалист.

Также терапевт напомнила, что сейчас самое время пройти вакцинацию и ревакцинацию против COVID-19, чтобы застраховаться от тяжелого течения болезни.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если мы будем все социально активными и каждый день ездить в транспорте, сидеть в офисе, ходить по магазинам и на концерты, то можем все одновременно заболеть. Для какого-то большого процента заразившихся потребуется внимание врачей и госпитализация.

Врач напомнила, что ответственность за здоровье людей лежит не только на работодателях, которые переводят сотрудников на удаленную работу, но и на самих россиянах.