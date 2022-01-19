Какие новые меры ввели в России для борьбы с "Омикроном"

На фоне стремительного распространения штамма коронавируса "Омикрон" российское правительство провело очередное заседание Координационного совета по борьбе с COVID-19. В ходе встречи обсуждались вопросы, как встретить новую угрозу и не допустить перегрузки системы здравоохранения. Рассказываем, какие меры были приняты по итогу заседания.
Продление ограничений в Москве
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что доминирование "Омикрона" фиксируется в столичных регионах – в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В целом рост заболеваемости отмечается в 67 регионах страны.
Сергей Собянин подтвердил, что каждую неделю количество заболевших в Москве увеличивается примерно в два раза.
"Скорее всего, в такой динамике будут происходить события. Сколько недель этот рост будет продолжаться, покажет практика. Пока европейские города растут как минимум месяц в такой динамике", – отметил мэр.
При этом, по его словам, тяжесть течения "Омикрон"-штамма коронавируса меньше, поэтому количество госпитализаций сильно не растет.
В связи с этим Собянин продлил до 1 апреля действие домашнего режима для пожилых граждан, а также удаленку для работников.
"Мы продлим ограничения, связанные с дистанционной работой не менее 30% работников. Также рекомендуем работодателям, где это возможно, перевести большее количество работающих на дистанционку, максимально большое, чтобы снизить потоки граждан в общественном транспорте и контакты", – сказал он.
Однако мэр подчеркнул, что в Москве сохраняется "горячий резерв" свободных коронавирусных коек на случай ухудшения ситуации.
"Чтобы поликлиники могли справиться с возросшей нагрузкой, мы значительно увеличили количество дежурных врачей. Они работают ежедневно, без выходных", – добавил Собянин.
Новые ограничения будут вводить только в случае перегрузки медицинской системы, но на данный момент в Москве они не требуются, заключил мэр.
Приход "Омикрона" и удаленный режим работы
В ходе встречи премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил, что новый "Омикрон"-штамм стремительно распространяется по всему миру и уже добрался до России.
"В европейских странах диагноз COVID ежедневно ставят сотням тысяч людей. За миллион зашкаливало это число в США. Такие цифры нас не могут не беспокоить, ведь "Омикрон" пришел и в Россию", – указал он.
В РФ рост заболеваемости коронавирусом пока не привел к резкому увеличению числа госпитализаций и тяжелых случаев болезни, как с вариантом "Дельта", отметил министр. Тем не менее, по его словам, нужно быть готовыми к любому развитию событий. Поэтому Мишустин заявил, что нужно усилить контроль за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей и увеличить объем тестирования россиян.
Кроме того, глава кабмина призвал работодателей перевести своих сотрудников на удаленный режим работы. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями.
Сокращение срока карантина и заочные больничные
В свою очередь, Голикова во время выступления заявила, что сроки карантина из-за коронавируса сокращаются с 14 до 7 дней. Такое решение было принято в связи с оптимизацией подходов к этой процедуре и лабораторному исследованию граждан.
Кроме того, по словам Голиковой, на фоне роста заболеваемости коронавирусом в России больничные листки будут оформлять заочно. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подтвердил, что такая возможность сейчас прорабатывается.
Еще одним решением правительства стал переход домов-интернатов в закрытый режим работы.
Коллективная ответственность
Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что цель вводимых мер – снизить нагрузку на лечебные учреждения. По ее словам, чем меньше люди между собой общаются, тем меньше вал заражений.
"Новый штамм "Омикрон" очень заразный, гораздо более контагиозный, чем его предшественники. Как говорят ученые, у него очень изменчивый геном. Но, с другой стороны, изменчивость не дает ему раскрыться в полную силу как тяжелому заболеванию. То есть "Омикрон" более заразен, но менее смертоносен", – пояснила специалист.
Также терапевт напомнила, что сейчас самое время пройти вакцинацию и ревакцинацию против COVID-19, чтобы застраховаться от тяжелого течения болезни.
Врач напомнила, что ответственность за здоровье людей лежит не только на работодателях, которые переводят сотрудников на удаленную работу, но и на самих россиянах.