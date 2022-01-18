Мишустин потребовал усилить контроль за соблюдением санитарных мер в РФ

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом потребовал усилить контроль за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей.

Он также призвал принять дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19 и обеспечить достаточность лекарств в регионах.

"Необходимо принять дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции и обеспечить запас лекарств как в амбулаторном, так и в стационарном звене", – сказал глава кабмина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение локдауна из-за COVID-19 в масштабах всей страны. Песков подчеркнул, что от региона к региону ситуация с COVID-19 может меняться из-за распространения штамма "Омикрон".

До этого заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов не исключил, что в городе могут ввести новые антиковидные ограничения в случае, если система здравоохранения будет перегружена на фоне распространения штамма коронавируса "Омикрон".