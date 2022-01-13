В Подмосковье могут ввести ограничения при осложнении эпидемситуации – Воробьев

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Власти Московской области планируют ввести новые антиковидные ограничения, если ситуация с распространением коронавируса усугубится. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

"Если будет такая угроза, то, безусловно, мы будем реагировать. Сидеть сложа руки мы точно не будем", – сказал он, отметив, что ограничения, в частности, коснутся поездок на общественном транспорте и проведения массовых мероприятий.

По его словам, за последние три дня в Подмосковье число случаев инфицирования штаммом "Омикрон" увеличилось в два раза. Паралельно осложнению эпидемиологической ситуации, власти региона разворачивают дополнительные койки для больных COVID-19: в парке "Патриот", например, их количество было увеличено с 400 до 800.

"Мы видим, что все те предсказания или прогнозы специалистов подтверждаются. "Омикрон" наступает, это факт", – заключил Воробьев.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов не исключил введения в столице новых ограничительных мер в случае, если городская система здравоохранения будет перегружена на фоне распространения штамма коронавируса "Омикрон". При этом он отметил, что системы жизнеобеспечения города и столичные предприниматели уже научились работать в условиях ограничений.

