В Крыму снова введут QR-коды в общественных местах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
С 17 января в Крыму возвращается требование о предъявлении в общественных местах QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, перенесенный COVID-19, или отрицательного ПЦР-теста. Соответствующий указ главы республики опубликован на сайте регионального правительства.
Без QR-кода жители полуострова не смогут попасть в заведения общепита, салоны красоты, парикмахерские, фитнес-центры, библиотеки, музеи, крупные торговые центры и другие заведения сферы услуг. Также с 17 января в Крыму без соответствующего сертификата нельзя будет записаться на пешие и автобусные экскурсии.
В числе других ограничений, которые вступят в силу в ближайший понедельник, – запрет на прием постояльцев в хостелах, а также на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Временно будет приостановлена работа кальянных, ночных клубов и других подобных организаций.
За последние сутки в России подтвердили 21 155 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них на Крым пришлось 94 случая: сейчас на полуострове фиксируются одни из самых низких темпов прироста заболевших – 0,07%.
Как ранее заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, несмотря на рост заболеваемости COVID-19, в России не будут вводить полный локдаун. По его словам, сейчас сложно сказать, насколько опасным окажется штамм коронавируса "Омикрон" и какие меры понадобятся, чтобы ограничить его распространение.
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