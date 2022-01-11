ГД может рассмотреть законопроект о QR-кодах на следующей неделе

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Госдума может до конца января рассмотреть законопроект о QR-кодах в общественных местах, сообщает РИА Новости.

По мнению депутата Сергея Леонова, депутаты будут обобщать все отзывы и предложения, которые поступили из регионов.

"Я думаю, что на следующей неделе будет обсуждение в комитетах профильных. Комитеты будут рекомендовать те или иные поправки к принятию или к отклонению", – сказал парламентарий.

Он выразил мнение, что Госдума успеет до 1 февраля рассмотреть законопроект, если его "не подвесят" в случае улучшения ситуации с коронавирусом.

Кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ 12 ноября. Предполагалось, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Однако позднее законопроект о QR-кодах в транспорте сняли с рассмотрения. Спикер ГД Вячеслав Володин объяснил, что данное решение было принято в результате диалога депутатов с правительством. При этом отправной точкой послужили мнения регионов и обращения граждан страны.

16 декабря Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах, согласно которому россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли по QR-коду о прививке, документу, подтверждающему перенесенный коронавирус, или медотводу от вакцинации. При этом мера не затронет аптеки и продуктовые магазины.

Позднее законопроект повторно направили в регионы, Совет Федерации и правительство РФ для обсуждения ко второму чтению.