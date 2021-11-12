Решение об использовании QR-кодов будут принимать регионы – кабмин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Решения об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Ранее стало известно, что кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, введение данной меры может поспособствовать снижению циркуляции штамма коронавируса "Дельта". Кроме того, такие ограничения уменьшат риск распространения новых мутаций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал QR-коды на транспорте признанной мировой практикой. По его мнению, данная мера является безальтернативной в условиях непрекращающихся волн пандемии.

