Гинцбург положительно оценил идею введения QR-кодов в транспорте и кафе

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил в поддержку инициативы российских властей о введении обязательных QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Об этом сообщает РБК.
"Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация. Если коды будут введены на законодательном уровне, это будет великолепно", – заявил он.
Гинцбург подчеркнул, что введение данной меры может поспособствовать снижению циркуляции штамма коронавируса "Дельта". Кроме того, такие ограничения уменьшат риск распространения новых мутаций.
По словам эксперта, для достижения полного эффекта также необходимо блокировать сайты по продаже поддельных сертификатов о вакцинации и привлекать их создателей к административной и уголовной ответственности.
Ранее в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили о подготовке законопроектов, предусматривающих введение обязательных QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не планируют вводить дополнительные коронавирусные ограничения на федеральном уровне. Он отметил, что регионы вправе самостоятельно принимать решения, в зависимости от эпидемиологической обстановки.
В России QR-коды в общественных местах могут стать обязательными
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