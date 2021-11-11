QR-коды будут требовать в городском и пригородном транспорте Татарстана

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Татарстане QR-коды о вакцинации будут требовать в городском транспорте, а также в пригородном и межмуниципальном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.
В настоящее время данным вопросом занимается специально созданная рабочая группа под руководством первого вице-премьера республики Рустама Нигматуллина. Уточняется, что в общественный транспорт будут допускать не только привитых жителей региона, но и тех, у кого имеется соответствующий медотвод. Для этого власти Татарстана разрабатывают специальную систему QR-кодов.
Обязанность по проверке QR-кодов ляжет на перевозчиков. Для них будут предусмотрены субсидии на покупку оборудования, необходимого для реализации данной меры.
6 ноября стало известно, что в ближайшие недели Татарстан планирует ужесточить ограничительные меры в связи с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации.
Так, в регионе будет приостановлено действие транспортных карт жителей старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе, а непривитым или не имеющим медотвода лицам старше 18 лет будет запрещено пользоваться общественным транспортом.
В России QR-коды в общественных местах могут стать обязательными
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