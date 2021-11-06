В Татарстане ввели QR-коды на проезд в общественном транспорте для жителей старше 60 лет

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Татарстан ужесточит ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента республики. Городским транспортом смогут пользоваться только люди, прошедшие вакцинацию.

Уточняется, что через две недели там приостановят действие транспортных карт для жителей старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе. Кроме того, лица старше 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом при наличии QR-кода или справки о медотводе.

Введенный ранее режим нерабочих дней в Татарстане после 7 ноября продлеваться не будет. При этом все введенные ранее жесткие ограничения сохраняются вплоть до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

С начала пандемии в Татарстане умер 1 041 человек с COVID-19. В то же время, доля пожилых людей среди умерших от коронавируса достигает 85%.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что ситуация с коронавирусом осложнилась в 10 субъектах страны. Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва и Чувашия.

Вице-премьер добавила, что практически все регионы уже ввели QR-коды для посещение госучреждений, общепита и культурных объектов. Она подчеркнула, что при этом важно пресекать попытки фальсификации документов, позволяющих гражданину получить код, таких как справка о перенесенной болезни, сертификат вакцинации или ПЦР-тест.

Голикова заявила о росте смертности в РФ в октябре 2021 года. Данный показатель увеличился на 23,8% по сравнению с сентябрем того же года. По мнению вице-премьера, прирост смертности вызван ухудшением эпидситуации с коронавирусом в стране.

