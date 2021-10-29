Голикова сообщила о росте смертности в РФ в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Татьяна Голикова заявила о росте смертности в РФ в октябре 2021 года, передает РИА Новости.

"По оперативным данным октября текущего года (на 28.10.2021. – Прим. ред.), по сравнению с сентябрем текущего года смертность увеличилась на 23,8%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19", – заявила вице-премьер.

Также представитель кабмина оценила рост смертности в сентябре 2021 года в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Число смертельных случаев в нынешнем году выросло на 18,3%. Разница на отрезке с января по сентябрь составила 18,8%.

Голикова добавила, что сентябрьский прирост смертности в РФ на 100% приходится на коронавирус. Смертность от иных заболеваний снизилась на 1,8%.

Ранее вице-премьер назвала регионы с наивысшим уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу. Лучшие значения зафиксированы в Москве и Московской области, а также в Республике Тыва, Санкт-Петербурге и Севастополе.

