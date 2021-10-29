Участок БКЛ метро между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники" закрыли до 31 октября

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

20:21

Голикова сообщила о росте смертности в РФ в октябре

власть общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Татьяна Голикова заявила о росте смертности в РФ в октябре 2021 года, передает РИА Новости.

"По оперативным данным октября текущего года (на 28.10.2021. – Прим. ред.), по сравнению с сентябрем текущего года смертность увеличилась на 23,8%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19", – заявила вице-премьер.

Также представитель кабмина оценила рост смертности в сентябре 2021 года в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Число смертельных случаев в нынешнем году выросло на 18,3%. Разница на отрезке с января по сентябрь составила 18,8%.

Голикова добавила, что сентябрьский прирост смертности в РФ на 100% приходится на коронавирус. Смертность от иных заболеваний снизилась на 1,8%.

Ранее вице-премьер назвала регионы с наивысшим уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу. Лучшие значения зафиксированы в Москве и Московской области, а также в Республике Тыва, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Пик осенней волны коронавируса в России еще не достигнут – Минздрав

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать