Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19. Ее заявление приводит РИА Новости.

По словам представителя кабмина, наивысшие показатели зафиксированы в Подмосковье, Туве и Москве.

"Наилучшие показатели коллективного иммунитета отмечаются в Московской области (66,1%), Республике Тыва (65,1%), городе Москве (62,7%), городе Санкт-Петербурге (62,0%), городе Севастополе (61,1%)", – объявила Голикова.

Вице-премьер также назвала регионы с наименьшим уровнем коллективного иммунитета. Антилидерами являются Республика Дагестан (21,9%), Кабардино-Балкарская Республика (29,3%), Республика Татарстан (31,6%), Камчатский край (32,2%) и Томская область (32,6%).

Главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова ранее объяснила, почему в России еще не сформировался достаточный уровень коллективного иммунитета к COVID-19. По словам эксперта, на это влияют низкие темпы вакцинации и скорость распространения "Дельта"-штамма коронавируса.

