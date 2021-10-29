Названа категория людей, которым недостаточно двух доз вакцины от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о категории людей с нарушениями иммунитета, которые даже после двух прививок от коронавируса могут распространять его. Об этом он сообщил в эфире "России 1".

"Это тяжелобольные люди с нарушенным иммунитетом, в теле которых развиваются новые штаммы бактерий – намного более опасные, более заразные, более смертельные", – пояснил эксперт.

По словам Мясникова, из-за более слабого эффекта таким людям нужна третья доза вакцины.

Ранее Мясников назвал фатальную ошибку, которую совершают пациенты с коронавирусом.

Специалист подчеркнул, что в борьбе с повышенной температурой помогает "Парацетамол", обильное питье и куриный бульон, однако многие пациенты, которые лечатся дома, начинают хаотично принимать различные препараты: кроворазжижающие, гормональные и антибиотики.