Врач назвал фатальную ошибку при коронавирусе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал фатальную ошибку, которые совершают пациенты с коронавирусом.

Специалист подчеркнул, что в борьбе с повышенной температурой помогает "Парацетамол", обильное питье и куриный бульон, однако многие пациенты, которые лечатся дома, начинают хаотично принимать различные препараты: кроворазжижающие, гормональные и антибиотики.

По его словам, такой подход к лечению только ухудшит ситуацию.

"А еще заболевшие получают кучу мусора в виде якобы противовирусных средств. Я боюсь, это бесконтрольное лечение целой массы людей вместо того, чтобы помогать, может увеличивать смертность", – сказал Мясников в эфире передачи "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым.

Мясников призвал врачей сообщать пациентам о вреде приема ненужных лекарств.

За последние сутки в России подтвердили 40 096 случаев заражения коронавирусом. При этом в 3 539 (8,8%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Ранее врач – иммунолог-аллерголог Андрей Продеус заявил, что победа над коронавирусной инфекцией невозможна при нынешних темпах вакцинации, в случае их сохранения человечество ожидает бесконечное количество волн COVID-19.