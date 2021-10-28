В России выявили 40 096 случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За последние сутки в России подтвердили 40 096 случаев заражения коронавирусом. При этом в 3 539 (8,8%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.

На Москву пришлось 8 440 случаев, на Санкт-Петербург – 3 186, на Московскую область – 2 639, на Самарскую область – 1 357, на Нижегородскую область – 794, на Воронежскую область – 763, на Свердловскую область – 696, на Республику Крым – 681, на Пермский край – 670, на Башкирию – 669, на Красноярский край – 647, на Ростовскую область – 618, на Смоленскую область – 590, на Ульяновскую область – 561, на Саратовскую область – 510.

С начала пандемии в России зарегистрировано 8 392 697 случаев (+0,48%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Камчатском крае, Тыве, Сахалинской области и Бурятии.

За прошедшие сутки в стране подтвердили 1 159 смертей, за весь период пандемии умерли 235 057 человек. За минувшие 24 часа выписали 29 318 человек, за все время – 7 272 053.

Ранее врач – иммунолог-аллерголог Андрей Продеус заявил, что победа над коронавирусной инфекцией невозможна при нынешних темпах вакцинации, в случае их сохранения человечество ожидает бесконечное количество волн COVID-19.