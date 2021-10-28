Мурашко рассказал о необоснованных медотводах от прививки против коронавируса в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о необоснованных медицинских отводах от прививки против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

"Подчас, к сожалению, я сталкиваюсь с абсурдными рекомендациями, когда рекомендуется медотвод пациенту, у которого вариантов либо вакцинация, либо при заболевании фактически направление в реанимацию прямое", – сказал министр здравоохранения на съезде Нацмедпалаты.

По его словам, темпы вакцинации населения от COVID-19 зависят от каждого врача, а подходы к обеспечению здоровья граждан в настоящее время являются принципиально важными.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о доле россиян, привитых первым компонентом вакцины от коронавируса. На сегодняшний день в среднем по стране доля вакцинированного населения первым компонентом от планового числа (80%) составляет 67,8%.

Вице-премьер отметила, что за последние шесть недель в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

