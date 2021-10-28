Мурашко рассказал о необоснованных медотводах от прививки против коронавируса в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о необоснованных медицинских отводах от прививки против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
"Подчас, к сожалению, я сталкиваюсь с абсурдными рекомендациями, когда рекомендуется медотвод пациенту, у которого вариантов либо вакцинация, либо при заболевании фактически направление в реанимацию прямое", – сказал министр здравоохранения на съезде Нацмедпалаты.
По его словам, темпы вакцинации населения от COVID-19 зависят от каждого врача, а подходы к обеспечению здоровья граждан в настоящее время являются принципиально важными.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о доле россиян, привитых первым компонентом вакцины от коронавируса. На сегодняшний день в среднем по стране доля вакцинированного населения первым компонентом от планового числа (80%) составляет 67,8%.
Вице-премьер отметила, что за последние шесть недель в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19.
Россияне стали чаще прививаться в платных клиниках
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: