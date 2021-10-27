Эксперты заявили, что антипрививочники не являются причиной низкого темпа вакцинации в РФ

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Противники вакцинации от коронавируса не являются главной причиной ее низкого темпа, заявил руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

По его словам, социологические исследования показывают, что в стране есть много сомневающихся в прививке людей. Однако из них делают упорствующих врагов посредством пиара.

"Традиционную игру в зарницу нужно сворачивать. Нужно приступать к нормальной организационной работе, тем более опыт того, как может быть организована работа в странах, где государство сильно, а бюрократия опытна, достаточно", – приводит РИА Новости слова Кузнецова.

Он отметил, что во многих странах вакцинация проходит заметно лучше благодаря четким условиям, в том числе необходимости прививки для похода в кафе и создании дефицита вакцин, когда люди по полгода ждали укола.

"Срок положительно влияет на принятие. Когда ты наконец-то дождался часа икс, то наступает облегчение. Создавались институты по управлению вакцинацией. Они не связаны с системой здравоохранения, поэтому пойти в какое-то учреждение морально проще, чем в больницу, где полно больных людей. А здесь ты просто посещаешь отдельный центр вакцинации", – подчеркнул Кузнецов.

Также он отметил эффективность отмены выбора. По его словам, людям нужно просто говорить время и место вакцинации.

В свою очередь руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов описал типичного антиваксера. По его словам, это люди от 18 до 24 лет.

"Чем старше люди, тем меньше среди них тех, кто выступает против вакцинации. С точки зрения социологии, это логично: молодежь чаще демонстрирует реакции неверия, в том числе, из-за нехватки жизненного опыта", – считает Мамонов.

Ранее врач – иммунолог-аллерголог Андрей Продеус заявил, что победа над коронавирусной инфекцией невозможна при нынешних темпах вакцинации. В случае их сохранения человечество ожидает бесконечное количество волн COVID-19.

