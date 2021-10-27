Ученый заявил, что человек может оставаться носителем COVID-19 более года

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Человек может оставаться носителем коронавируса более года, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.
По словам ученого, на сегодняшний день уже были выявлены случаи, когда человек оставался носителем инфекции несколько месяцев и даже более года.
"В этом случае таких людей надо выявлять и желательно лечить, чтобы они как можно скорее переставали быть хроническими носителями, потому что в таких пациентах вирус получает некоторую возможность дополнительно ускоренно эволюционировать", – приводит его слова ТАСС.
Ранее врач – иммунолог-аллерголог Андрей Продеус заявил, что победа над коронавирусной инфекцией невозможна при нынешних темпах вакцинации. В случае их сохранения человечество ожидает бесконечное количество волн COVID-19.
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