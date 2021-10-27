Голикова назвала долю россиян, привитых первым компонентом вакцины от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о доле россиян, привитых первым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"На сегодняшний день в среднем по стране доля вакцинированного населения первым компонентом от планового числа (80%. – Прим. ред.) составляет 67,8%", – сказала она на совещании с регионами по массовой вакцинации.

Голикова также заявила, что за последние шесть недель в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. По итогам прошедшей 42-й недели данный показатель составил 172,1 на 100 тысяч населения. По ее словам, это на 13,6% выше показателя прошлой недели.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил темпы вакцинации от коронавируса в столице. По словам градоначальника, жители прививаются в четыре раза чаще, чем в августе 2021 года.

