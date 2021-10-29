Путин поручил Мурашко посетить регионы с критической ситуацией по COVID-19

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Владимир Путин поручил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко посетить регионы с самой тяжелой ситуацией по коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Министру здравоохранения поручено вместе с его заместителями посетить регионы с наиболее критической ситуацией с COVID-19 для оказания медикам в этих субъектах методической и иной необходимой помощи", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы с наименьшим уровнем коллективного иммунитета. Антилидерами являются Республика Дагестан (21,9%), Кабардино-Балкарская Республика (29,3%), Республика Татарстан (31,6%), Камчатский край (32,2%) и Томская область (32,6%).