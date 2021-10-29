Профсоюзы и кабмин РФ поддержали введение 2 выходных при вакцинации от COVID-19

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Профсоюзы, работодатели и кабмин РФ поддержали предоставление сотрудникам двух оплачиваемых выходных дней при вакцинации от COVID-19, передает РИА Новости.

Соответствующую информацию озвучили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Переговоры по данному вопросу состоялись в рамках работы Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

"Члены комиссии обсудили и единогласно поддержали рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха. Документ был разработан в рамках поручения президента России Владимира Путина", – сообщили в аппарате Голиковой.

Итоговый документ подразумевает рекомендации для работодателей, согласно которым им предлагают внести в коллективные договоры или локальные нормативные правовые акты возможность получения двух выходных после вакцинации.

Кроме того, участники комиссии разработали обновленные рекомендации по регистрации безработных. Предлагается работать с такими гражданами на основании цифровых платформ и разделять потоки обратившихся в зависимости от мотивации.

Ранее в СМИ сообщалось, что Ассоциация компаний розничной торговли и Ассоциация компаний интернет-торговли направили вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко совместное письмо с предложением сделать вакцинацию от коронавируса фактически обязательной для всех. Организации также предлагают отказаться от закрытия магазинов в период нерабочих дней.

