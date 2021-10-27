Оперштаб ответил на главные вопросы о нерабочих днях в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Оперштабе рассказали о порядке работы объектов, где продается не менее 30% товаров первой необходимости и других вопросах, связанных с нерабочими днями в Москве.

Почему для нерабочих дней выбрана такая продолжительность?

Эпидемиологи указывают, что инкубационный период "Дельта"-штамма коронавируса составляет до 5 дней. Как следствие, период ограничений в 11 дней охватит два подобных отрезка.

На кого распространяется указ о введении нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября?

Под действие соответствующего указа попадают все предприятия и организации на территории Москвы. Исключение составляют объекты, обеспечивающие бесперебойную работу городской инфраструктуры, а также предприятия непрерывного цикла и организации, деятельность которых не может быть прекращена.

Будут ли больницы и поликлиники оказывать плановую помощь?

Медицинские организации будут оказывать плановую помощь в обычном режиме. Также сохраняется экстренная медицинская помощь.

Будет ли работать стоматология?

Стоматологии будут работать только на оказание экстренной или неотложной стоматологическую помощь.

Будут ли работать пункты вакцинации и экспресс-тестирования в центрах госуслуг и торговых центрах?

Вакцинация и проведение экспресс-тестирования будут возможны в торговых центрах и центрах госуслуг. График работы пунктов вакцинации размещен на портале mos.ru.

Какие магазины продолжат работать?

Во время нерабочих дней смогут работать в обычном режиме только продуктовые магазины, аптеки и точки, где продается не менее 30% товаров первой необходимости. Другие организации смогут работать на доставку товара.

Будет ли оказываться социальная помощь?

Для горожан старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями запустят горячую линию Комплекса социального развития по телефону: +7 495 870-45-09. Социальные помощники обработают заявки и смогут доставить жителям как товары первой необходимости, так и продукты с лекарствами.

Помимо этого, в период с 28 октября по 7 ноября в Москве будут работать добровольцы. Они начнут доставлять продукты, лекарства и предметы первой необходимости жителям города старше 60 лет, соблюдающим домашний режим. Заявки принимаются по телефону горячей линии: +7 800 200-34-11.

Будут ли работать кафе и рестораны?

Данные организации будут открыты только для продажи блюд навынос или на доставку.

Принимать посетителей будут только в ресторанах при гостиницах и хостелах, а также в корпоративных столовых и буфетах. Посетить их смогут только постояльцы или постоянные сотрудники.

Как будут работать школы и детские сады?

Городские, федеральные и частные школы, а также школы дополнительного и спортивного образования будут на каникулах. Для дошкольников в городских детских садах будут организованы дежурные группы, если родителям не с кем их оставить.

Будут ли работать центры госуслуг "Мои документы" и ЗАГСы?

Получить госуслуги в Москве можно будет в режиме онлайн на портале mos.ru. 25 дежурных центров будут работать только на оказание услуг по расторжению брака (по ранее поданным заявлениям) и регистрации смерти.Свидетельство о рождении ребенка будут выдавать непосредственно в роддоме.

Если на время действия ограничений выпадет дата получения или подписания документов, срок предоставления услуги продлят на 11 дней.

В период нерабочих дней в Москве возможна регистрация брака, однако исключены торжественные церемонии, присутствие гостей и фотографов. Также необходимо соблюдать требование об индивидуальных средствах защиты.

Будут ли работать салоны красоты с медицинской лицензией (косметологические)?

Салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны в период нерабочих дней будут закрыты.

Продолжат ли работу химчистки, прачечные, другие организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы?

Данные организации приостановят свою деятельность на время нерабочих дней.

Можно ли будет гулять в парках и на детских площадках?

Жители смогут свободно гулять в парках и на детских площадках.

Тем не менее, ограничения будут действовать для детских игровых центров и комнат в помещениях, в том числе в торговых центрах. Помимо этого, будут закрыты кинотеатры, концертные залы, цирки, зоопарки (за исключением территорий, расположенных на улицах).

Будут ли проводиться во время нерабочих выходных концерты и спортивные мероприятия (футбольные матчи)?

Массовые культурные, зрелищные, спортивные, развлекательные и другие мероприятия в нерабочие дни в Москве проводиться не будут. По согласованию с Роспотребнадзором или по решению государственной власти некоторые мероприятия провести могут.

Будут ли работать кинотеатры так же, как театры и музеи, то есть при 50% заполняемости зала и с QR-кодами?

Работа кинотеатров временно приостанавливается. Посетителей не будут принимать концертные залы, досуговые учреждения, библиотеки и цирки.

Как будут работать метро и общественный наземный транспорт? Будут ли допускать пассажиров только с QR-кодами?

Общественный транспорт в Москве будет работать без ограничений, в обычном режиме. Пассажиры обязаны соблюдать социальную дистанцию, а также пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Будут ли работать карты школьников в транспорте во время каникул?

Школьники Москвы в период нерабочих дней смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте.

Ранее Сергей Собянин объявил о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября. На этот период в столице ввели ряд ограничений. По словам Собянина, это позволит в короткие сроки разорвать цепочки распространения заболевания.