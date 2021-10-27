Москвичей предупредили о заторах перед нерабочей неделей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Продолжительный час пик с заторами до 9 баллов ожидается в Москве в среду, 27 октября, перед наступлением периода нерабочих дней. Об этом сообщает столичный Дептранс.

"Сегодня для многих жителей Москвы последний рабочий день октября. Вечерний час пик начинается рано (около 15:00) и продлится до 21:00. Сейчас движение рабочее, загруженность дорог оценивается в 6–7 баллов, к вечеру может достигнуть 9", – говорится в сообщении.

В настоящее время загруженность наблюдается на внешней стороне Третьего транспортного кольца, на внешней и внутренней сторонах МКАД, а также на шоссе Энтузиастов перед ТТК по направлению в центр.

"Вечером ожидаем заторы на вылетных магистралях, поскольку многие жители планируют провести нерабочие дни за городом. Чтобы не тратить время в заторах, рекомендуем водителям выезжать за город до начала часа пик", – отметили в Дептрансе.

Также в ведомстве рекомендовали москвичам пользоваться общественным транспортом для более быстрого передвижения по городу.

Ранее Сергей Собянин объявил о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября. На этот период в столице ввели ряд ограничений. По словам Собянина, это позволит в короткие сроки разорвать цепочки распространения заболевания.

В это время прекратят работу предприятия и организации на территории города, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента Российской Федерации.