Алкомаркеты "Красное & Белое" и "ВинЛаб" планируют работать в нерабочие дни в Москве

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Сети алкогольных магазинов "Красное & Белое" и "ВинЛаб" планируют продолжить работу в Москве в период длинных выходных. Об этом сообщает РИА Новости.

"В Москве и области мы работаем по нашему стандартному графику. Ограничения нас не коснулись", – заявили в "Красном & Белом".

В торговой сети пояснили, что в ассортименте магазинов присутствуют товары первой необходимости, причем сниженные цены на такую продукцию позволяют экономить пенсионерам и безработным.

В сети "ВинЛаб" также прокомментировали планы на нерабочие дни.

"ВинЛаб" продолжает работать во время локдауна", – сказали в компании "Белуга Групп", в которую входит данная сеть.

В пресс-службе уточнили, что в соответствии с действующим законодательством алкогольная продукция относится к продовольственным товарам.

Ранее в столичном департаменте торговли и услуг сообщили, что в период нерабочих дней в городе не будут работать магазины, торгующие преимущественно алкоголем. Там пояснили, что в эти дни должны приостановить работу все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания составляет менее 30%.

Сергей Собянин объявил о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов. По словам мэра, это позволит в короткие сроки разорвать цепочки распространения заболевания.

