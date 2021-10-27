В Госдуме предложили закрыть алкомаркеты в нерабочие дни по всей стране

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Депутат Госдумы, глава проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев в разговоре с Москвой 24 заявил, что закрытие алкомаркетов по всей стране во время нерабочих дней будет способствовать борьбе с коронавирусной инфекцией.
Ранее пресс-секретарь департамента торговли и услуг столицы Тарас Белозеров заявил Москве 24, что в период нерабочих дней в городе будут закрыты алкомаркеты. Решение принято исходя из указа Сергея Собянина, согласно которому временно приостановят торговлю все магазины, в ассортименте которых менее 30% продуктов и товаров первой необходимости. Алкоголь к товарам первой необходимости не относится, добавил Белозеров.
Хамзаев напомнил, что обращался с подобной инициативой к Михаилу Мишустину еще в начале пандемии – весной 2020 года. Это связано с тем, что в стрессовых ситуациях люди зачастую прибегают к спиртному.
"По итогу мы получили смертность, отравления, преступность, бытовые конфликты. Разводы сюда добавьте. Представьте себе, что такое быть запертым на изоляции с человеком в квартире, который потребляет алкоголь без остановки. Какой ад в отдельных семьях происходил. Вот сейчас принимаются хоть какие-то решения к предстоящим нерабочим дням. Это нужно и важно, точно нельзя оставлять на самотек", – говорит Хамзаев.
По словам Хамзаева, меры по закрытию таких магазинов можно только поприветствовать.
"Само решение обществом в целом поддерживается максимально адекватно. У бизнеса есть свои механизмы давления, не стоит это исключать. А кто будет защищать интересы людей и их здоровье? Об этом тоже очень важно говорить", – отметил парламентарий.
Хамзаев подчеркнул, что в период нерабочих дней точки продажи спиртного необходимо закрывать по всей стране. Такое решение он назвал чрезвычайно важным.
"Знаете, почему важно закрыть алкомаркеты? Потому что алкоголь – самый первый уничтожитель иммунитета человека. А коронавирус свирепствует там, где слабый иммунитет. Вот и вся арифметика. Теперь давайте ответим на вопрос: надо закрывать алкомаркеты или нет", – резюмировал собеседник Москвы 24.
Ранее руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что к Новому году в России подорожает спиртное. По его словам, это связано с повышением стоимости акцизов в 2022 году на 4–5%. Это приведет к росту цен на алкоголь на 10–15%, считает Шапкин.
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