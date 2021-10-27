В Госдуме предложили закрыть алкомаркеты в нерабочие дни по всей стране

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Депутат Госдумы, глава проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев в разговоре с Москвой 24 заявил, что закрытие алкомаркетов по всей стране во время нерабочих дней будет способствовать борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее пресс-секретарь департамента торговли и услуг столицы Тарас Белозеров заявил Москве 24, что в период нерабочих дней в городе будут закрыты алкомаркеты. Решение принято исходя из указа Сергея Собянина, согласно которому временно приостановят торговлю все магазины, в ассортименте которых менее 30% продуктов и товаров первой необходимости. Алкоголь к товарам первой необходимости не относится, добавил Белозеров.

Хамзаев напомнил, что обращался с подобной инициативой к Михаилу Мишустину еще в начале пандемии – весной 2020 года. Это связано с тем, что в стрессовых ситуациях люди зачастую прибегают к спиртному.

"По итогу мы получили смертность, отравления, преступность, бытовые конфликты. Разводы сюда добавьте. Представьте себе, что такое быть запертым на изоляции с человеком в квартире, который потребляет алкоголь без остановки. Какой ад в отдельных семьях происходил. Вот сейчас принимаются хоть какие-то решения к предстоящим нерабочим дням. Это нужно и важно, точно нельзя оставлять на самотек", – говорит Хамзаев.

По словам Хамзаева, меры по закрытию таких магазинов можно только поприветствовать.

"Само решение обществом в целом поддерживается максимально адекватно. У бизнеса есть свои механизмы давления, не стоит это исключать. А кто будет защищать интересы людей и их здоровье? Об этом тоже очень важно говорить", – отметил парламентарий.

Хамзаев подчеркнул, что в период нерабочих дней точки продажи спиртного необходимо закрывать по всей стране. Такое решение он назвал чрезвычайно важным.





Султан Хамзаев депутат Госдумы, глава проекта "Трезвая Россия" Надо обязательно закрыть алкомаркеты по всей стране, если мы не хотим получить к коронавирусу дополнительный удар.

"Знаете, почему важно закрыть алкомаркеты? Потому что алкоголь – самый первый уничтожитель иммунитета человека. А коронавирус свирепствует там, где слабый иммунитет. Вот и вся арифметика. Теперь давайте ответим на вопрос: надо закрывать алкомаркеты или нет", – резюмировал собеседник Москвы 24.

Ранее руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что к Новому году в России подорожает спиртное. По его словам, это связано с повышением стоимости акцизов в 2022 году на 4–5%. Это приведет к росту цен на алкоголь на 10–15%, считает Шапкин.

