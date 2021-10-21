Россиян предупредили о росте цен на алкоголь перед Новым годом

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К Новому году в России вырастут цены на алкоголь, заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперт объяснил, что рост цен связан с повышением на 4–5% стоимости акцизов в 2022 году. Производители уже закладывают эту стоимость в товар. Также причиной роста цен стал не лучший урожай винограда в России, Грузии и Европе.

"Стоит ожидать роста цен на 10–15%. Особенно подорожают игристые вина. Также дорожает зерно, которое используется для производства спирта и водки. Соответственно, цена на спирт растет. Поэтому на 15% подорожает и крепкий алкоголь к Новому году, а также пиво", – отметил Шапкин.

Он добавил, что из-за роста стоимости зерна подорожают печенье, хлеб и макароны.

Ранее сообщалось, что цены на овощи и фрукты в России в преддверии Нового года могут вырасти на 20% по сравнению с сентябрьскими показателями. Подорожание сельхозпродукции обусловлено повышением затрат производителей на ее выращивание, а также снижением импорта продуктов из Турции.

