Россиян предупредили о росте цен на алкоголь перед Новым годом

Фото: Depositphotos/Nomadsoul1
К Новому году в России вырастут цены на алкоголь, заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Эксперт объяснил, что рост цен связан с повышением на 4–5% стоимости акцизов в 2022 году. Производители уже закладывают эту стоимость в товар. Также причиной роста цен стал не лучший урожай винограда в России, Грузии и Европе.
"Стоит ожидать роста цен на 10–15%. Особенно подорожают игристые вина. Также дорожает зерно, которое используется для производства спирта и водки. Соответственно, цена на спирт растет. Поэтому на 15% подорожает и крепкий алкоголь к Новому году, а также пиво", – отметил Шапкин.
Он добавил, что из-за роста стоимости зерна подорожают печенье, хлеб и макароны.
Ранее сообщалось, что цены на овощи и фрукты в России в преддверии Нового года могут вырасти на 20% по сравнению с сентябрьскими показателями. Подорожание сельхозпродукции обусловлено повышением затрат производителей на ее выращивание, а также снижением импорта продуктов из Турции.
Москвичам рассказали, можно ли сэкономить, закупаясь на ярмарках, а не в магазинах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: