Росстат назвал наиболее подешевевшие и подорожавшие за неделю продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рост цен на огурцы в России с 12 по 18 октября ускорился по сравнению с прошлой неделей, на помидоры – практически не изменился, на картофель – продолжил замедляться. При этом капуста стала дешевле, следует из данных Росстата.

Стоимость картофеля увеличилась на 3,62%, свежие огурцы подорожали на 14,26%, помидоры – на 9,92%. Также в России подорожало пастеризованное и стерилизованное молоко – на 0,7 и 0,6% соответственно.

Кроме того, подорожали маргарин, черный чай, свинина, сосиски, сардельки, сливочное масло, сметана, жирный творог, сычужные сыры, печенье, вареные колбасы, водка, говядина и мороженая рыба.

Среди подешевевших продуктов оказались свежая белокочанная капуста, репчатый лук, морковь и яблоки. Они подешевели на 0,05, 0,9, 0,35, 1,2% соответственно.

Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ представить комплекс мер по сдерживанию роста цен на продукты в магазинах. Президент отметил, что меры должны нивелировать негативные последствия, происходящие на мировых рынках и отражающиеся на экономике России.

