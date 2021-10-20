Росстат назвал наиболее подешевевшие и подорожавшие за неделю продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Рост цен на огурцы в России с 12 по 18 октября ускорился по сравнению с прошлой неделей, на помидоры – практически не изменился, на картофель – продолжил замедляться. При этом капуста стала дешевле, следует из данных Росстата.
Стоимость картофеля увеличилась на 3,62%, свежие огурцы подорожали на 14,26%, помидоры – на 9,92%. Также в России подорожало пастеризованное и стерилизованное молоко – на 0,7 и 0,6% соответственно.
Кроме того, подорожали маргарин, черный чай, свинина, сосиски, сардельки, сливочное масло, сметана, жирный творог, сычужные сыры, печенье, вареные колбасы, водка, говядина и мороженая рыба.
Среди подешевевших продуктов оказались свежая белокочанная капуста, репчатый лук, морковь и яблоки. Они подешевели на 0,05, 0,9, 0,35, 1,2% соответственно.
Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ представить комплекс мер по сдерживанию роста цен на продукты в магазинах. Президент отметил, что меры должны нивелировать негативные последствия, происходящие на мировых рынках и отражающиеся на экономике России.
Москвичам рассказали, как изменились цены на сосиски
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