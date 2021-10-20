Путин поручил кабмину представить меры по сдерживанию цен на продукты в магазинах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин поручил правительству РФ представить комплекс мер по сдерживанию роста цен на продукты в магазинах. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с кабмином.

"Нужно не только проанализировать то, что будет происходить в ближайшее время, но нужно и представить комплекс мер, которые бы обеспечили интересы наших сельхозпроизводителей и сдерживали бы рост цен на продовольствие. Прошу правительство РФ организовать эту работу", – сказал Путин.

Президент отметил, что меры должны нивелировать негативные последствия, происходящие на мировых рынках и отражающиеся на экономике России. Путин призвал принять выверенные, заранее подготовленные и просчитанные решения.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости дополнительного комплекса мер по стабилизации цен на продукты в российских магазинах. По его словам, уже принятые меры показали свою эффективность.

