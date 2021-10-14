Мишустин заявил о необходимости дополнительных мер по стабилизации цен на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости дополнительного комплекса мер по стабилизации цен на продукты в российских магазинах. По его словам, уже принятые меры показали свою эффективность.

"Но сегодня все равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие, во всем мире они растут, и, конечно, требуется дополнительный комплекс мер, который бы обеспечивал стабилизацию цен на продукты в долгосрочной перспективе", – сказал он.

Ранее заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил об отсутствии предпосылок для резкого роста цен на продукты в России. Однако наблюдается подорожание овощей.

По словам Евтухова, сезонный рост цен связан с переходом производителей на выращивание овощей в теплицах, в закрытом грунте. Это приводит к повышению издержек, а затем – и цен на полках магазинов.

