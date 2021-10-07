В Минпромторге не увидели предпосылок для резкого роста цен на продукты в России

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил об отсутствии предпосылок для резкого роста цен на продукты в России. Об этом сообщает РИА Новости.
"Да, сегодня есть подорожание огурцов и помидоров, но это сезонный рост", – сказал он.
По словам Евтухова, сезонный рост связан с переходом производителей на выращивание овощей в теплицах, в закрытом грунте. Это приводит к повышению издержек, а затем и цен на полках магазинов. Такой процесс сезонного повышения и снижения цен происходит каждый год.
"По остальным продуктам – там, где производители начинают информировать сети, ретейл, о том, что будет повышение цен, мы связываемся с Минсельхозом и вместе начинаем оценивать, почему это происходит, какие есть для этого предпосылки, что на это влияет. Вы знаете, по свинине влияние на цену может оказать АЧС, по птице – проблема болезни поголовья также имеет место", – добавил он.
Ранее аналитики заявляли, что рост цен на продукты стал рекордным за последние 40 лет. Только за последний год индекс продовольствия в мире увеличился на 27%. Данный период роста цен стал одним из самых динамичных с 70-х годов.
"Пятерочка" и "Магнит" снизили цены на продукты в Подмосковье
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: