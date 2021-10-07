В Минпромторге не увидели предпосылок для резкого роста цен на продукты в России

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Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил об отсутствии предпосылок для резкого роста цен на продукты в России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Да, сегодня есть подорожание огурцов и помидоров, но это сезонный рост", – сказал он.

По словам Евтухова, сезонный рост связан с переходом производителей на выращивание овощей в теплицах, в закрытом грунте. Это приводит к повышению издержек, а затем и цен на полках магазинов. Такой процесс сезонного повышения и снижения цен происходит каждый год.

"По остальным продуктам – там, где производители начинают информировать сети, ретейл, о том, что будет повышение цен, мы связываемся с Минсельхозом и вместе начинаем оценивать, почему это происходит, какие есть для этого предпосылки, что на это влияет. Вы знаете, по свинине влияние на цену может оказать АЧС, по птице – проблема болезни поголовья также имеет место", – добавил он.

Ранее аналитики заявляли, что рост цен на продукты стал рекордным за последние 40 лет. Только за последний год индекс продовольствия в мире увеличился на 27%. Данный период роста цен стал одним из самых динамичных с 70-х годов.

