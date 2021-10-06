Аналитик сообщил о рекордном подорожании продуктов в мире впервые за 40 лет

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Рост цен на продукты стал рекордным за последние 40 лет, сообщает URA.RU со ссылкой на основателя и гендиректора информационно-аналитического агентства INFOLine Ивана Федякова.

Эксперт уточнил, что за последний год индекс продовольствия в мире увеличился на 27%. Данный период роста цен стал одним из самых динамичных с 70-х годов.

"За 40 лет не было такого роста цен, который мы сейчас наблюдаем", – отметил специалист.

По его словам, цены выросли не только на продукты питания, но и корма и различные удобрения, и все это взаимосвязано.

"Это запускает спираль роста цен, и цены растут и будут расти, но другой вопрос, что покупательская способность не безгранична. Рано или поздно будет нащупан тот уровень, выше которого не должно быть движения", – объяснил Иван Федяков.

В свою очередь, зампредседателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов отметил, что в текущем году даже сезонные товары не так сильно способствуют снижению цен, как раньше.

Ранее стало известно, что в России подорожал фастфуд. По подсчетам специалистов, цена бургера за прошедшие девять месяцев текущего года возросла на 10,4% – до 311 рублей. При этом картофель фри подорожал на 18% – до 111 рублей.