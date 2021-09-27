В Рыбном союзе спрогнозировали цены на красную икру к Новому году

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Председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал о вероятных ценах на красную икру к Новому году, передает агентство "Прайм".
Специалист отметил, что значительного подорожания не предвидится – стоимость деликатеса будет сравнима с показателем 2020 года.
Ближе к Новому году оптовая цена красной икры составит 3,5–4 тысячи рублей за килограмм (в зависимости от типа рыбы). С учетом наценки сетей в размере 20–30% конечная стоимость продукта составит 4,2–5,6 тысячи рублей за килограмм.
Панин напомнил, что в 2020 году на начало сезона цена на икру достигала 4–4,5 тысячи рублей за килограмм (в рознице), в то время как к Новому году повысилась до 5,5 тысячи рублей с последующим ростом до 6 тысяч рублей к весне. Данная тенденция объяснялась низким уловом.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов ранее заявил, что в России не ожидается дефицита красной икры. По словам чиновника, путина на Камчатке прошла успешно.
В Росрыболовстве пообещали снижение цен на красную икру
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