В Рыбном союзе спрогнозировали цены на красную икру к Новому году

Фото: depositphotos/belchonock

Председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал о вероятных ценах на красную икру к Новому году, передает агентство "Прайм".

Специалист отметил, что значительного подорожания не предвидится – стоимость деликатеса будет сравнима с показателем 2020 года.

Ближе к Новому году оптовая цена красной икры составит 3,5–4 тысячи рублей за килограмм (в зависимости от типа рыбы). С учетом наценки сетей в размере 20–30% конечная стоимость продукта составит 4,2–5,6 тысячи рублей за килограмм.

Панин напомнил, что в 2020 году на начало сезона цена на икру достигала 4–4,5 тысячи рублей за килограмм (в рознице), в то время как к Новому году повысилась до 5,5 тысячи рублей с последующим ростом до 6 тысяч рублей к весне. Данная тенденция объяснялась низким уловом.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов ранее заявил, что в России не ожидается дефицита красной икры. По словам чиновника, путина на Камчатке прошла успешно.