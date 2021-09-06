В Минпромторге назвали стабильной ситуацию с ценами на продукты питания

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Ситуация с ценами на продукты питания в России стабильна, а овощи из "борщевого набора" и вовсе дешевеют. Об этом в ходе Восточного экономического форума заявил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
"В целом ситуация с ценами на продовольствие стабильная. Этому способствовала и реализация поручения правительства по расширению каналов продаж: в регионах увеличивается число ярмарок, которые упрощают сбыт небольшим фермерским хозяйствам", – приводит его слова РИА Новости.
Евтухов отметил, что наблюдается существенное снижение цен на продукты "борщевого набора", что, в частности, обусловлено их сезонностью. Стабильной остается стоимость сахара и подсолнечного масла: цены на них ранее фиксировались соответствующим соглашением. А яйца и мясо, по его словам, подешевели настолько, что их производители уже начали испытывать некоторые трудности.
Цены на картофель между тем после некоторого периода падения зафиксировались: это связано с тем, что в южных регионах России он уже собран, а в центральной части страны сбор урожая идет с запозданием на три недели. При этом размер клубней в этом году оказался меньше, чем обычно.
Ранее Владимир Путин призвал российские власти сконцентрировать внимание на поддержке фермерских хозяйств и развитии ярмарок для обеспечения прямой реализации сельскохозяйственной продукции. По его словам, это окажет благоприятное влияние на стоимость продуктов питания.
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