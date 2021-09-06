Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

11:33

В Минпромторге назвали стабильной ситуацию с ценами на продукты питания

экономика

Фото: Depositphotos/urban_light

Ситуация с ценами на продукты питания в России стабильна, а овощи из "борщевого набора" и вовсе дешевеют. Об этом в ходе Восточного экономического форума заявил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"В целом ситуация с ценами на продовольствие стабильная. Этому способствовала и реализация поручения правительства по расширению каналов продаж: в регионах увеличивается число ярмарок, которые упрощают сбыт небольшим фермерским хозяйствам", – приводит его слова РИА Новости.

Евтухов отметил, что наблюдается существенное снижение цен на продукты "борщевого набора", что, в частности, обусловлено их сезонностью. Стабильной остается стоимость сахара и подсолнечного масла: цены на них ранее фиксировались соответствующим соглашением. А яйца и мясо, по его словам, подешевели настолько, что их производители уже начали испытывать некоторые трудности.

Цены на картофель между тем после некоторого периода падения зафиксировались: это связано с тем, что в южных регионах России он уже собран, а в центральной части страны сбор урожая идет с запозданием на три недели. При этом размер клубней в этом году оказался меньше, чем обычно.

Ранее Владимир Путин призвал российские власти сконцентрировать внимание на поддержке фермерских хозяйств и развитии ярмарок для обеспечения прямой реализации сельскохозяйственной продукции. По его словам, это окажет благоприятное влияние на стоимость продуктов питания.

ФАС готовит законопроект, ограничивающий рост цен на продукты

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать