Россияне назвали главную причину стресса, связанную с деньгами

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Большинство россиян – 81% – назвали главным источником стресса страх пропустить платеж по кредиту или ипотеке. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Райффайзенбанка", передает ТАСС.

Среди других основных причин стресса 68% опрошенных назвали потерю работы, 67% – столкновение с мошенничеством.

Среди факторов, которые менее всего беспокоят граждан в отношении денег, аналитики выделили непредвиденные расходы, недостаточную финансовую грамотность и рост цен на продукты.

Опрос проводился в крупных городах России, в нем приняли участие граждане старше 20 лет.

Ранее эксперты назвали наиболее частые причины, по которым россияне не выплачивают кредиты и займы – это слабое планирование семейного бюджета, а также непредвиденные расходы.