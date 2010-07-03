Названы самые волнующие россиян проблемы

Фото: depositphotos/arkusha

Аналитики ЦБ назвали проблемы, вызывающие у россиян наибольшее волнение, пишет News.ru.

Главной причиной для беспокойства значительное количество граждан (47%) назвали цены на ЖКХ. Из-за ценовой динамики как таковой переживают 42% опрошенных, столько же людей пожаловались на низкую зарплату. Недостаточный уровень пенсий, стипендий и пособий беспокоит 34% респондентов.

Регулятор считает, что многие из названных проблем связаны с повышением НДС до 20%. Также эксперты предполагают, что свою роль играют ускорение инфляции и замедление роста номинальных доходов.

Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович отметил, что растущая нагрузка на домохозяйства со стороны обязательных платежей становится все более тяжелым бременем. По словам финансиста, когда гражданам не хватает доходов, им приходится прибегать к заемным ресурсам, что ведет к соответствующему росту объемов платежей по кредитам.

Ранее специалисты провели исследование о самых популярных финансовых продуктах в России. Так, 71% граждан пользуются пластиковыми картами для получения пенсии, зарплаты или стипендии. Около трети опрошенных при этом имеют дебетовые карты, 21% респондентов – кредитные. Потребительский кредит выплачивают 22% опрошенных, ипотека оформлена у 7% респондентов, у 5% есть автокредит.