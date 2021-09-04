Власти Камчатки заявили, что в России не ожидается дефицита красной икры

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Путина на Камчатке прошла успешно, дефицита красной икры в России не ожидается. Об этом в субботу, 4 сентября, в интервью РИА Новости заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Дефицита мы не ждем. На самом деле цены несколько стабилизировались. У нас был всплеск в начале сезона. Во время активной путины мы обеспечили наличие икры по цене 3 тысячи рублей за килограмм", – сказал Солодов.

Он добавил, что проверки обоснованности ценообразования на икру сейчас проводит Федеральная антимонопольная служба, однако говорить о дефиците или перебоях с поставками "оснований нет".

В мае этого года цены на красную икру достигли максимума за десять лет. Рост стоимости одного килограмма лососевой икры тогда составил 30 процентов. Абсолютный рекорд с 2011 года был побит в апреле. Тогда цена составила 4,7 тысячи рублей. Уточнялось, что подорожание икры наблюдается с июня прошлого года.

В четверг, 2 сентября, глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в ведомстве прогнозируют снижение розничных цен на красную икру. По его словам, в этом году объем вылова красной рыбы в России оказался достаточно значительным – около 500 тысяч тонн.

До этого председатель Рыбного союза Александр Панин сообщил, что цены на красную икру немного снизятся в октябре. Он пояснил, что в прошлом году было выловлено мало рыбы, что обусловило высокие цены на икру в течение всего сезона.