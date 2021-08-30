Росрыболовство и ФАС ограничат рост цен на икру

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Росрыболовство и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводят работу по недопущению искусственного повышения цен на икру, передает ТАСС.
В Росрыболовстве объяснили, что повышение цен на конечный продукт напрямую зависит от действий всех участников рынка по цепочке.
"...периодически предпринимаются попытки спекуляций на новостной повестке с целью повышения цен на популярный продукт. В данный момент можно наблюдать искусственное нагнетание обстановки, которое было и перед Новым годом, и перед началом лососевой путины – 2021", – добавили в ведомстве.
Также, по данным Росрыболовства, объемы добычи тихоокеанских лососей на 24 августа составляют 474,3 тысячи тонн, что не предполагает дефицита ресурсной базы на внутреннем рынке. Расчетный объем производства красной икры ожидается на уровне 18–20 тысяч тонн при ежегодном потреблении 12–16 тысяч тонн.
Ранее компании – переработчики икры допустили, что цена на продукт существенно вырастет к Новому году и превысит рекордные показатели, несмотря на увеличение вылова лососевых.
В России красная икра может рекордно подорожать к Новому году
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