В России красная икра может рекордно подорожать к Новому году

Многие москвичи могут остаться без красной икры на новогоднем столе. Все из-за того, что цены на деликатес могут оказаться рекордно высокими. Такой прогноз сделали переработчики икры. И это несмотря на резкое увеличение вылова лососевых в этом сезоне.

Уже сейчас оптовая цена килограмма икры начинается от трех тысяч рублей. Все из-за спроса со стороны покупателей из Японии. В Росрыболовстве называют это попыткой спекуляции и вместе с ФАС будут проводить проверку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.