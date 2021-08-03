В Госдуме оценили предложение увеличить предел социального налогового вычета

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Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников назвал необходимым увеличение предела социального налогового вычета. Об этом сообщает RT.

"Я считаю, что она даже запоздалая. На мой взгляд, социальный вычет должен индексироваться практически каждый год, особенно в условиях достаточно растущей инфляции", – заявил парламентарий.

Калашников подчеркнул, что корректировать социальный вычет следует до принятия бюджета.

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев добавил, что необходимо активнее оказывать социальную помощь населению.

По мнению депутата, актуально увеличивать в РФ уровень минимальной зарплаты и предлагать гражданам опережающую помощь малоимущим и семьям в сложной жизненной ситуации. Гутенев подчеркнул, что подобные проекты уже предлагались и реализовывались по инициативе президента страны.

Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов ранее предложили увеличить предельный размер социального налогового вычета. Он может вырасти до 360 тысяч рублей.

