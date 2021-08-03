В Госдуме оценили предложение увеличить предел социального налогового вычета

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников назвал необходимым увеличение предела социального налогового вычета. Об этом сообщает RT.
"Я считаю, что она даже запоздалая. На мой взгляд, социальный вычет должен индексироваться практически каждый год, особенно в условиях достаточно растущей инфляции", – заявил парламентарий.
Калашников подчеркнул, что корректировать социальный вычет следует до принятия бюджета.
Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев добавил, что необходимо активнее оказывать социальную помощь населению.
По мнению депутата, актуально увеличивать в РФ уровень минимальной зарплаты и предлагать гражданам опережающую помощь малоимущим и семьям в сложной жизненной ситуации. Гутенев подчеркнул, что подобные проекты уже предлагались и реализовывались по инициативе президента страны.
Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов ранее предложили увеличить предельный размер социального налогового вычета. Он может вырасти до 360 тысяч рублей.
Социальный налоговый вычет может увеличиться в 3 раза
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: