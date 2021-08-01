Закон о налоговом вычете на фитнес и спорт вступил в силу в России

Фото: depositphotos/.shock

В России вступил в силу закон, вводящий вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Вычет будет предоставляться в сумме, которую гражданин уплачивает за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям и подопечным в возрасте до 18 лет. При этом услуги должны предоставляться организациями и ИП, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной.

С учетом предельной суммы расходов в 120 тысяч рублей и ставки налога 13% максимальный размер спортивного вычета может составить 15,6 тысячи рублей в год.

Законопроект о налоговом вычете на фитнес и спорт подписал в апреле этого года Владимир Путин. Президент также одобрил документ, который закрепляет понятие физкультурно-оздоровительной услуги и уточняют определение физкультурно-спортивной организации.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что новый налоговый вычет говорит о том, что государство считает эти расходы социально значимыми наряду с расходами на лечение, обучение, благотворительность и рядом других. По его мнению, налоговые вычеты по таким расходам стимулируют развитие экономики и положительно влияют на качество жизни.