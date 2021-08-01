Закон о налоговом вычете на фитнес и спорт вступил в силу в России

Фото: depositphotos/.shock
В России вступил в силу закон, вводящий вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Вычет будет предоставляться в сумме, которую гражданин уплачивает за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям и подопечным в возрасте до 18 лет. При этом услуги должны предоставляться организациями и ИП, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной.
С учетом предельной суммы расходов в 120 тысяч рублей и ставки налога 13% максимальный размер спортивного вычета может составить 15,6 тысячи рублей в год.
Законопроект о налоговом вычете на фитнес и спорт подписал в апреле этого года Владимир Путин. Президент также одобрил документ, который закрепляет понятие физкультурно-оздоровительной услуги и уточняют определение физкультурно-спортивной организации.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что новый налоговый вычет говорит о том, что государство считает эти расходы социально значимыми наряду с расходами на лечение, обучение, благотворительность и рядом других. По его мнению, налоговые вычеты по таким расходам стимулируют развитие экономики и положительно влияют на качество жизни.
ГД приняла закон о налоговом вычете с расходов на фитнес и спорт
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: