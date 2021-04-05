Путин подписал закон о налоговом вычете на фитнес и спорт

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Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который вводит вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Такой вычет будет предоставляться в сумме, которую гражданин уплачивает за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям и подопечным в возрасте до 18 лет организациями или индивидуальными предпринимателями. Причем эти услуги должны оказываться организациями и ИП, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной.
С учетом предельной суммы расходов в 120 тысяч рублей и ставки налога 13% максимальный размер спортивного вычета может составить 15,6 тысячи рублей в год.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новый налоговый вычет говорит о том, что государство считает эти расходы социально значимыми наряду с расходами на лечение, обучение, благотворительность и рядом других. По его мнению, налоговые вычеты по таким расходам стимулируют развитие экономики и положительно влияют на качество жизни.
Кроме того, Путин подписал закон, вносящий изменения в закон о физической культуре и спорте в РФ, которые законодательно закрепляют понятие физкультурно-оздоровительной услуги и уточняют определение физкультурно-спортивной организации.
Ранее эксперт рассказал, как снизить налоговую нагрузку. В России существует большое количество налоговых вычетов. Освободить от уплаты НДФЛ можно до 120 тысяч рублей. Это позволит снизить нагрузку на 15,6 тысячи рублей.
Налоговый вычет также можно получить в сфере имущества. При покупке квартиры сумма, которая не облагается налогом, может составить более двух миллионов рублей. А если квартира покупается в ипотеку, то сумма может дойти и до трех миллионов рублей.
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