Можно ли тренироваться при признаках простуды?

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, можно ли тренироваться при простуде.





Погода в Москве уже начинает радовать обилием солнца, но еще не настолько тепло, чтобы надевать легкую одежду. Утром и вечером температура достаточно низкая, а это значит, что риск простудиться в начале весны не менее высок, чем в зимний период.

А если все-таки простыл, можно в таком состоянии тренироваться? Будут ли тренировки в таком состоянии эффективными, а главное, не ухудшит ли это здоровье? Давайте разбираться.

За 27 лет занятий спортом я попадал в разные ситуации: от банальных травм до эпизодов, когда не вовремя простываешь накануне соревнований. В таких ситуациях приходилось максимально активно лечиться всеми доступными способами, лишь бы не пропустить выступление. И иногда это помогало, но не всегда.

Один раз я продолжил тренировки при сильной простуде, затем приехал домой, прилег поспать, а проснулся с температурой 40,9 градуса. Пришлось даже вызывать скорую помощь. Но основной причиной такого резкого ухудшения самочувствия стала даже не сама простуда, а то, на каком уровне я занимался. У меня были регулярные тяжелые силовые тренировки на износ, а в таком режиме иммунитет становится более уязвимым.

Не зря говорят, что умеренные физические нагрузки укрепляют иммунитет, а избыточные – угнетают. Другими словами, если вы занимаетесь на высоком уровне интенсивности, то при первых признаках простуды стоит существенно снизить степень нагрузок, их продолжительность и количество занятий в неделю. Идеальный вариант – взять паузу на два-три дня, чтобы понаблюдать за состоянием и вовремя купировать развитие болезни.

Собственно, это же касается и тех, кто занимается исключительно фитнесом без фанатизма. Да, потерять набранный результат никто не хочет, но снижение интенсивности поможет его сохранить. Привычный ритм тренировок, если вы заболеете, однозначно ухудшит самочувствие.

В целом есть ряд простых рекомендаций, которые помогут вам заниматься при легкой простуде, но, еще раз повторю, только при условии, если вы не ощущаете слабости и тем более если у вас нет температуры, кашля и других симптомов.



Обязательно высыпайтесь, особенно, в день тренировки. Недосып ослабляет иммунитет, а тут еще и тренировка в таком состоянии.

Употребляйте достаточное количество напитков, богатых витамином С (чай с лимоном, морсы, свежевыжатые соки).

Пейте как можно больше воды как в течение дня, так и во время занятия. Важно, чтобы вода была теплой.

Откажитесь от алкоголя, продуктов из ресторанов быстрого питания, постарайтесь меньше курить.

Одевайтесь на тренировку так, чтобы вас не могло продуть. Во многих фитнес-клубах часто работают большие вентиляторы, а также уже начали включать кондиционеры.

Если в клубе есть сауна, можно после тренировки сделать несколько заходов по 5 минут.

Я не рекомендую посещать групповые уроки с большим скоплением людей, так как на таких занятиях часто не хватает воздуха. А духота плохо сказывается на самочувствии. Также не советую посещать бассейн, так как в водной среде разболеться гораздо проще. Исключение могут составить бассейны с морской солью.

Очень важен рацион питания. Предпочтение нужно отдать блюдам с большим количеством свежих овощей и, конечно же, луком и чесноком (в умеренным количестве), а также сезонным кислым фруктам. Еще не рекомендуется посещать солярий: воздействие ультрафиолета также снижает иммунитет.

Если все-таки вы заболели, не отчаивайтесь. Ваша основная задача в данный период – полностью поправиться, чтобы к моменту, когда вы снова приступите к тренировочному процессу, вас ничего не беспокоило.

Если вы пропускали занятия больше недели, то и потери, как правило, будут составлять до 40 процентов. Особенно это коснется тех, кто набирал мышечную массу, упорно тягая железо в тренажерном зале. Это нормальный физиологический процесс, он не связан напрямую именно с болезнью. Здесь все гораздо проще: организм не получает специфическую нагрузку, к которой нужно адаптироваться. По принципу "обратимости" – что не используется, то пропадает. Поэтому вы и теряете свой результат (мышечную массу и силу). Другими словами, на восстановление потерянной формы уйдет несколько недель, что совершенно нормально.

После болезни постепенно возвращайтесь в тренировочный ритм, так как излишне рьяное начало может отразиться на иммунитете.