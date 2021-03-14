Электростимуляция: вся правда о EMS-тренировках

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, почему популярный EMS-тренинг не так эффективен и безопасен, как обещает реклама.



Время – ресурс, которого катастрофически не хватает жителям больших городов. И в погоне за карьерой, заработком, личной жизнью и решением сотни других проблем мы часто забываем о самом главном – о своем здоровье. Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, а также нормального тонуса мышц, мышечного корсета и тем более снижения жировой массы тела нужны регулярные и разнообразные тренировки. Но где найти на них время?

Реклама EMS-тренировок обещает фантастический результат за небольшой срок. А главное, утверждается, что для этого нужно всего несколько 20-минутных тренировок в неделю. Звучит потрясающе. Вспоминая, сколько лет я интенсивно тренировался в тренажерном зале и кардиозоне, складывается впечатление, что годы своей жизни я просто потратил впустую. Поэтому давайте разбираться.

Начнем с определений: EMS (electric mio stimulation) переводится, как "электрическая стимуляция мышц". Инновационный аппарат генерирует сигнал, идентичный импульсу, посредством которого человеческий мозг дает команду мышцам на сокращение и расслабление. Мышцы его улавливают и работают с гораздо большей частотой сокращений и расслаблений, чем при обычной тренировке (от 20 до 100 циклов в секунду). В течение 20 минут вы делаете простые упражнения, но ваше тело якобы получает нагрузку как на двухчасовой тренировке в спортзале. При этом не приходится потеть и испытывать боль после тренировки.



Что ж, звучит очень заманчиво и даже немного фантастично. Все же стоит различать способность мышц сокращаться от непосредственной работы с отягощением и сокращение мышц под действием электрического тока. Эти совершенно разные виды нагрузки, а организм адаптируется к такому воздействию по-разному. Образно говоря, это все равно что передвигаться по городу на электросамокате. Вы вроде стоите на нем, испытывая определенную статическую нагрузку, но ногой вы не отталкиваетесь, а значит, затрачиваете минимум сил.

Итак, как заявляют создатели студий EMS-тренировок, кругом сплошные плюсы. Но так ли это на самом деле? Для наглядности пройдемся по тезисам, которыми оперируют представители этого направления.



Увеличивают свободное время

Нам обещают быстрые тренировки: 20 минут в неделю вместо 2-3 изнурительных часов в спортзале. Как сертифицированный тренер по фитнесу и бодибилдингу с опытом работы больше 17 лет (и до недавнего времени действующий спортсмен) категорически заявляю, что любая полноценная и эффективная тренировка длится не больше часа.

Важна не продолжительность тренировки, а объем работы, который вы выполняете за взятый промежуток времени. В фитнесе принято заниматься без фанатизма, учитывая периоды отдыха между подходами, поэтому часа в зале более чем достаточно. Другими словами, основная задача рекламного слогана – привлечь ваше внимание ложной информацией об изнурительных тренировках в фитнес-клубах, как бы склоняя ваш выбор в сторону "быстрых и эффективных" EMS-занятий.

Берегут суставы и позвоночник

Утверждается, что суставы и позвоночник не испытывают таких нагрузок, как при обычных занятиях фитнесом. Но это обобщение и передергивание фактов. Если клиент посещает занятия в бассейне, просто плавает или ходит на аквааэробику, то нагрузка на суставы и позвоночник незначительна. Да и в кардиозоне достаточно оборудования, в том числе для ЛФК-тренировок. В современном клубе есть множество специализированных тренажеров, где риски получить даже легкую травму сведены к минимуму. А вот качество проработки мышц существенно выше.

За одну тренировку на EMS-тренажере сжигается до 1500 калорий (против 400 за обычную тренировку)

Если человек потеряет такое количество калорий за столь короткий период времени, думаю, ему не избежать как минимум гипогликемии (пониженного содержания сахара в крови). Это, в свою очередь, может привести к резкому ухудшению общего состояния, потере сознания и даже судорогам. Более того, если человек хочет "накачаться" с помощью таких тренировок, совершенно очевидно, что перед занятием ему необходимо очень плотно поесть. Иначе тренировка не будет эффективной.

Остается вопрос: как за один присест употребить такое количество калорий? Как пример: большой бургер содержит до 800 килокалорий, получается, чтобы полноценно заниматься перед тренировкой, нужно употребить как минимум два таких бургера. Многие ли на это способны? Согласитесь, вышесказанное звучит просто абсурдно. Так тогда как в это верить?

И самое главное: если бы EMS-тренировки давали столь волшебные результаты по количеству сожженных калорий, то сторонников данного метода были бы сотни тысяч, а диетологи, фитнес-тренеры и прочие специалисты, которые действительно помогают худеть, уже давно остались бы без работы.

Альтернатива силовому спорту: 20 минут EMS-упражнений заменяют полноценный силовой тренинг

От абсурдности этого заявления хочется даже не возмущаться, а кричать. Если хотя бы раз в жизни вы видели, как занимаются штангисты и бодибилдеры, у вас и мысли не возникло бы, что результат от такой тренировки можно запросто заменить на приседания с датчиками. Думаю, комментарии здесь излишни. Самое неприятное, что маркетологи снова используют слово "спорт" в рекламе, не побоюсь этого слова, псевдофитнеса. Куда ни посмотри, сплошь заманчивые противоречащие заявления и никакого научно обоснованного подтверждения.

Запомните: все, что связанно с нашим телом, – это тяжелый и регулярный труд, сложные и длительные физиологические и биохимические процессы. Ускорить их практически невозможно, так как протекание тех или иных реакций заложено природой.