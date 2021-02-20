Фитнес-эксперт назвал основные минусы самостоятельных тренировок

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, зачем нужны фитнес-клубы, если, казалось бы, для тренировки достаточно просто выйти на улицу или расстелить коврик дома.



Период закрытия фитнес-клубов и длительная удаленка сказались не только на бизнесе, но и на формате мышления людей в целом. Именно поэтому после смягчения ограничений большинство фитнес-клубов не увидели мгновенного возвращения клиентов. За три месяца без зала постоянные клиенты научились заниматься самостоятельно в домашних условиях. Только в январе спустя почти полгода отрасль почувствовала приток занимающихся.

Казалось бы, есть объективные причины, из-за которых постоянные и потенциальные клиенты не стремились в специализированные заведения, но теперь все стало гораздо сложнее. В фитнес-индустрии произошла "смена риторики". Многие подумали, "зачем нужны фитнес-клубы, если можно заниматься самостоятельно у себя дома или во дворе", а сама отрасль "создана исключительно для зарабатывания денег".

С одной стороны, современная фитнес-индустрия – это исключительно коммерческие клубы. Но, с другой – именно благодаря коммерческой составляющей десятки тысяч профессиональных спортсменов смогли трудоустроиться после завершения карьеры и делиться накопленными знаниями с начинающими. Конечно, они могли бы пойти работать в государственные спортивные секции и кружки. Но во-первых, это работа с детьми (которая подходит далеко не каждому тренеру), а во-вторых, в государственных структурах зарплаты зачастую существенно ниже, чем в коммерческих.

После получения дополнительного образования спортсмен получает возможность зарабатывать совсем другие деньги, занимаясь любимым делом. Причем, в отрасль идут представители не только силовых видов спорта, но и совершено разных направлений: пловцы, гимнасты, лыжники и даже спортсмены, которые переквалифицировались в массажистов.

Главный аргумент противников фитнес-клубов заключается в том, что ходить туда в принципе не нужно: можно спокойно позаниматься дома или на улице, а для самих тренировок достаточно собственного веса тела или минимального набора оборудования.

В теории звучит неплохо, но с практикой расходится. Например, все мы слышали про популярные кардиотренировки, которые используют как отличный метод для похудения. К ним относится бег на беговой дорожке, эллиптическом тренажере, езда на велотренажерах и так далее.



Те, кто предлагают заменить фитнес-клуб занятиями аэробикой на улице, обычно не учитывают погодные особенности нашей страны. Когда в городе температура падает до нулевых отметок – воркаут площадки пустеют. А при морозах до минус 15-20 желание выйти на пробежку пропадает даже у фанатичных бегунов. Когда за окном лютый холод и сильный ветер, даже сезонные лыжи, как правило, пылятся в углу, дожидаясь небольшого потепления.

Можно ли получить полноценное кардио, занимаясь в квартире? Вопрос дискуссионный. Скорее всего, ваши соседи снизу не обрадуются шуму от интенсивных прыжков и качающейся люстре. А покупка домашнего велотренажера нередко заканчивается тем, что он спустя всего пару месяцев превращается в дорогостоящую вешалку для одежды, а через год и вовсе оказывается на доске объявлений.

Более того, в центре Москвы на лыжах не покатаешься, а далеко не все жители города живут рядом с лесополосой или большим парком. Значит альтернативы зимнему бегу для них практически нет. Наверняка вы неоднократно видели бегунов, которые тренируются вдоль Москвы-реки рядом с плотным потоком машин. Но что-то зимой ни одного лыжника у набережных я не наблюдал. Активные прогулки при низких температурах тоже едва ли затянутся дольше чем на полчаса, а этого явно недостаточно для похудения. Поэтому наличие абонемента в фитнес-клуб – это, как минимум, хорошая альтернатива в холодный период.

Второй немаловажный момент – отсутствие у людей опыта занятий с собственным весом тела. Чтобы полноценно тренироваться, нужно сперва научиться технике выполнения упражнений. Поставить правильную технику по видеоурокам с YouTube – невозможно, для этого нужно хотя бы какое-то время поработать с персональным тренером.

И наконец, самое главное: вид тренировки зависит от целей и задач, а также от наличия тех или иных противопоказаний. Если человек хочет не просто поприседать или покачать пресс, чтобы чем-то себя занять, а добиться серьезного результата, то для этого нужно специализированное оборудование. Закупать его домой неудобно и к тому же очень дорого. Если же мы говорим о каких-то проблемах со здоровьем (особенно, если есть ограничения со стороны суставов и позвоночника), то нужно не только специальное оборудование, но и главное – специалист, который поможет на нем заниматься с учетом противопоказаний.

Более того, фитнес – это не только "качалка" или кардиозона, но и всевозможные виды групповых программ. В том числе это занятия для детей (которые позволяют ходить одновременно всей семьей); очень популярные функциональные тренировки и единоборства; и в конце концов бассейн с большим количеством уроков. Разве существует способ заменить все это домашними тренировками?

Наличие абонемента в фитнес-клуб и, тем более, персонального тренера – это мотивация заниматься. Мало того, что не все умеют работать с весом собственного тела, многие элементарно не могут заставить себя начать что-то делать, а уж бросить занятия – проще простого.

Так что делайте выводы сами.