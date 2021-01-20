Почему стремление накачать талию и ягодицы часто приводит к разочарованию в фитнесе

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как неверные представления о результатах тренировок могут не только испортить настроение, но и отбить желание заниматься.



Новый год – новые надежды. Именно под с такими ожиданиями многие из нас сразу после новогодних праздников выдвигаются в сторону фитнес-клубов. Привести себя в форму, похудеть, прорисовать кубики на животе – любое стремление работать над собой похвально. Главное, чтобы добиться цели было действительно возможно. Еще лучше, если человек понимает, что работа над собой может занять гораздо больше времени, чем изначально хотелось. Но давайте обо всем по порядку.

Многие девушки приходят в фитнес-клубы для того, чтобы похудеть, а уже потом подкачать ягодицы, талию и другие мышцы. Как правило, основные цели дам: уменьшить живот, бедра, иногда руки и даже икры. Но есть и девушки, которые хотят либо уменьшить, либо увеличить объем груди. Да-да, вы не ослышались, это достаточно распространенная задача. Вопрос "Можно ли накачать грудь?" – несмотря на его абсурдность – задают достаточно часто. Давайте разберемся.

Женская грудь состоит железы и определенного количества жира, в ней также находятся мышечные волокна. Все же их явно недостаточно, чтобы грудь могла сокращаться так же, как другая мускулатура во время выполнения соответствующих упражнений. Другими словами, женскую грудь нельзя накачать вообще. Так же, как невозможно с помощью тренировок остановить изменение ее положения. Например, если после кормления или из-за резкой потери веса она опустилась. Если грудь увеличилась во время общего роста массы тела, то при плавном снижении веса тела ее объем тоже будет уменьшаться.

Еще одно популярное заблуждение прекрасной половины человечества – попытки сделать талию в форме песочных часов при помощи специальных упражнений. Нужно понимать, что, во-первых, красивая талия часто зависит от индивидуальных особенностей строения тела (антропометрии) конкретного человека. Во-вторых, если тонкая талия исчезла из-за отсутствия правильного режима питания и регулярных тренировок, ни в коем случае не стоит пытаться ее вернуть специальными упражнениями на эту зону. Чаще всего для этих целей используют тренировки косых мышцы живота, различные повороты корпуса или наклоны. Но подобные нагрузки могут полностью нивелировать результат. Причем не из-за наличия жировых отложений, а именно в связи с ростом мускулатуры косых мышц.

Очень важный момент: повороты и наклоны корпуса, особенно с дополнительным отягощением, дают сильную и потенциально травмоопасную нагрузку на поясничный отдел позвоночника. Их тренировка может привести к серьезным проблемам: развитию межпозвонковой протрузии или даже грыжи. Для проработки косых мышц живота достаточно статических нагрузок, например в таких упражнениях, как "планка" или "боковая планка". Секрет успеха – правильная диета и регулярные аэробные тренировки, направленные в первую очередь на снижение жировой массы тела, которая и прячет вашу талию под лишними килограммами.

Похожую ошибку совершают девушки, которые мечтают накачать красивые ягодицы. Но проблема в данном случае кроется не в избытке нагрузки, а, скорее, ее нехватке.

Как обычно тренируют ягодицы посетительницы тренажерного зала? Они садятся на тренажер "разведение ног сидя", выполняют два-три подхода на пятнадцать, иногда тридцать повторений с весом отягощения, подобранным на глаз. А когда чувствуют, что была какая-то нагрузка, довольные в ожидании чуда покидают тренировочную зону.

На самом деле качественная проработка абсолютно любой мышечной группы включает в себя комплекс упражнений и грамотный методический подход. Только представьте, ягодичные мышцы – это не только та пикантная часть тела, которую мы видим, а целый мышечный массив. Различают большую, среднюю и малую ягодичные мышцы, и от проработки каждой будет зависит общий результат. Поэтому, если вы хотите действительно проработать и накачать эту область, обязательно проконсультируйтесь с тренером, который вам расскажет и покажет базовые упражнения для ног и ягодиц. Правильное выполнение этих движений и разумный подход к тренировкам в итоге дадут желаемый результат.